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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:48

Presidente da Petrobras diz que, se não fossem privatizações, País já poderia ter alcançado autossuficiência quanto ao diesel

Magda Chambriard frisa que o aumento da produção interna significa segurança energética nacional

Magda Chambriard frisa que o aumento da produção interna significa segurança energética nacional

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Está dentro das metas da Petrobras fazer com que o Brasil alcance a autossuficiência no mercado de diesel até 2031. No entanto, segundo a presidente da estatal, Magda Chambriard, esse objetivo poderia ter sido antecipado, caso a empresa ainda contasse entre os seus ativos com as refinarias de petróleo da Bahia, Amazonas e Rio Grande do Norte (privatizadas no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro).

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