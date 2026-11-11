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CapaEconomiaLiderança

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:32

Sulgás terá novo CEO a partir de 4 de janeiro de 2027

A partir de janeiro, o novo CEO da Sulgás será Fábio Barbosa. Ele assumirá no Lugar de Marcelo Leite, que encerra um ciclo de cinco anos à frente da companhia

A partir de janeiro, o novo CEO da Sulgás será Fábio Barbosa. Ele assumirá no Lugar de Marcelo Leite, que encerra um ciclo de cinco anos à frente da companhia

SULGÁS/REPRODUÇÃO/JC
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JC
JC
Responsável pela distribuição de gás natural e biometano no Rio Grande do Sul, a Sulgás terá um novo CEO. A partir de 4 de janeiro de 2027, Fábio Barbosa, assumirá o lugar de Marcelo Leite, que encerra um ciclo de cinco anos à frente da companhia.

Com mais de 20 anos de experiência em gestão e desenvolvimento de negócios, Barbosa construiu sua carreira em empresas como Dow, Oxiteno e Braskem, atuando nas áreas de finanças, estratégia, marketing e comercial.

O executivo chega com a missão de dar continuidade ao processo de expansão e interiorização do gás natural, contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

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