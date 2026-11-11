Reparasul apresenta novas tecnologias e soluções para o setor automotivo

de Novo Hamburgo
Organizada em torno da apresentação de tecnologias, da capacitação profissional e da geração de negócios, a 7ª edição da Reparasul – Feira de Autopeças e Equipamentos para Reparação Automotiva começou nesta quarta-feira (11), na Fenac, em Novo Hamburgo. Até sábado (14), o evento reunirá fabricantes, distribuidores, varejistas, concessionárias e profissionais de diferentes segmentos da cadeia automotiva.
De acordo com Angela Dias, coordenadora da Reparasul, a expectativa é superar o público registrado nas edições anteriores e receber 8 mil visitantes ao longo dos quatro dias. Segundo ela, o diferencial no layout de organização dividida por setor da cadeia automotiva facilita a visitação. “Essa disposição é útil para atender melhor o visitante que chega com menos tempo. Isso facilita a circulação e permite que mais pessoas conheçam a feira”, explica.
Um dos destaques da programação é a oferta de qualificação profissional. Nesta quarta e quinta-feira, das 17h às 19h, o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) realiza provas gratuitas para a obtenção de certificações em diferentes áreas, como sistemas de freios, direção, suspensão, exaustão e motores, retífica de motores, funilaria e pintura e vendas de autopeças.
Segundo Alexandre Xavier Martins, superintendente do IQA, a certificação é uma forma de reconhecer a competência dos profissionais diante da demanda e da concorrência no setor. “Com esse certificado em mãos, a oficina ou o mecânico tem um documento oficial do setor automotivo para atestar a competência do profissional. Isso é bom para o profissional, para o consumidor e para a oficina”, afirma.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!