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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:57

Festuris deve movimentar mais de R$ 600 milhões em negócios

Espaço Luxury, voltado ao turismo de alto padrão, terá 24 reuniões por participante

Espaço Luxury, voltado ao turismo de alto padrão, terá 24 reuniões por participante

Anselmo Cunha/Festuris/ Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
A Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) espera ter, entre os dias 12 e 15 de novembro, a sua maior edição até o momento. A perspectiva é de que sejam movimentados mais de R$ 600 milhões em negócios, gerando um impacto econômico direto de R$ 100 milhões na região, conforme o CEO da Festuris, Eduardo Zorzanello.

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