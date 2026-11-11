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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:17

Malásia, Vietnã, Turquia e Barbados abrem mercados para produtos agro do Brasil

Decisão foi tomada após conclusão de negociações sanitárias entre países

Decisão foi tomada após conclusão de negociações sanitárias entre países

MARCO QUINTANA/JC
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Agências
O Brasil poderá exportar produtos agropecuários para Vietnã, Malásia, Turquia e Barbados, após a conclusão das negociações sanitárias, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta.

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