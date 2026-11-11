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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:10

Fluxo cambial total em 2026 até 6 de novembro é positivo em US$ 26,684 bi, diz BC

Fluxo comercial somou US$ 56,021 bilhões no ano

Fluxo comercial somou US$ 56,021 bilhões no ano

Guo Cheng/Xinhua/JC
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Agências
O fluxo cambial ficou positivo em US$ 26,684 bilhões em 2026 até o dia 6 de novembro, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central nesta quarta-feira (11). O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 29,338 bilhões. Já o fluxo comercial ficou positivo, somando US$ 56,021 bilhões no ano.

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