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CapaEconomiaTributos

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:57

Receita quer ampliar em 30 dias prazo para pagamento definitivo da CBS da reforma tributária

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou o envio do projeto nesta quarta-feira

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, anunciou o envio do projeto nesta quarta-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
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Agências
O governo federal vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei complementar para permitir que o contribuinte adie o pagamento definitivo da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) , novo imposto federal criado pela reforma tributária, para o mês seguinte ao vencimento do tributo, o que representa um prazo de 30 dias a mais.
Para evitar problemas de fluxo de caixa, o projeto vai prever que o empresário faça um primeiro recolhimento da CBS com base numa estimativa de crédito gerado pela aquisição de insumos dos fornecedores.

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