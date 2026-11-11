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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 16:18

Dieese: cesta básica sobe nas 27 capitais em outubro; São Paulo segue com a cesta mais cara

Quilo do tomate teve alta em todas as capitais entre setembro e outubro

Quilo do tomate teve alta em todas as capitais entre setembro e outubro

Fredy Vieira/Arquivo/JC
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Agências
O preço da cesta básica de alimentos aumentou em outubro em todas as 27 capitais brasileiras, com as maiores altas registradas no Nordeste, segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira (10) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

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