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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:59

Indústria gaúcha avança 0,3% em setembro, aponta Sistema Fiergs

Desempenho positivo foi impulsionado principalmente pelo aumento no faturamento real e nas compras industriais

Desempenho positivo foi impulsionado principalmente pelo aumento no faturamento real e nas compras industriais

TÂNIA MEINERZ/JC
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O Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul (IDI-RS) cresceu 0,3% em setembro, na comparação com agosto, considerando a série com ajuste sazonal. Os dados foram divulgados pelo Sistema Fiergs nesta quarta-feira (11). O resultado interrompe duas quedas consecutivas, mas ainda não indica uma recuperação da atividade industrial, segundo a entidade.

O desempenho positivo foi impulsionado principalmente pelo aumento de 2,7% no faturamento real e de 1,4% nas compras industriais. Por outro lado, a utilização da capacidade instalada recuou 0,9 ponto percentual, e as horas trabalhadas na produção diminuíram 0,1%. Entre os indicadores do mercado de trabalho, a massa salarial apresentou queda de 0,3%, enquanto o nível de emprego permaneceu estável em relação a agosto.

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