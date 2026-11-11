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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 15:26

Em Porto Alegre, diretora do BC alerta para aumento do peso das dívidas na renda dos brasileiros

Izabela participou de seminário no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Ufrgs nesta quarta-feira

Izabela participou de seminário no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Ufrgs nesta quarta-feira

Gabriel Margonar/Especial/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
O avanço do endividamento e a maior participação de modalidades de crédito com juros elevados no orçamento dos brasileiros preocupam o Banco Central (BC). Durante evento realizado nesta quarta-feira (11), em Porto Alegre, a diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta da instituição, Izabela Correa, chamou a atenção para o crescimento do comprometimento da renda da população, especialmente entre as famílias de menor poder aquisitivo.

Segundo ela, o cenário reforça a necessidade de ampliar a proteção dos consumidores e garantir que a oferta de empréstimos considere a capacidade de pagamento de cada pessoa.

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