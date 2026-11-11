Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaIndústria

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 13:24

Produção industrial recua em 9 dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, mostra IBGE

Na média global, a indústria nacional caiu 0,8% em setembro ante agosto

Na média global, a indústria nacional caiu 0,8% em setembro ante agosto

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
A produção industrial caiu em nove dos 15 locais pesquisados em setembro ante agosto, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados nesta quarta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Notícias relacionadas