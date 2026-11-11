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CapaEconomiaCooperativa

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 13:15

Uniodonto Porto Alegre segue em busca de expansão no Estado

Atualmente, a cooperativa conta com cerca de 180 mil beneficiários ativos

Atualmente, a cooperativa conta com cerca de 180 mil beneficiários ativos

Artur Koch/JC
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JC
JC
A Uniodonto Porto Alegre, cooperativa de trabalho médico-odontológico que oferece planos de saúde bucal para pessoas físicas e jurídicas na Capital, Região Metropolitana, Litoral e Interior, segue em busca de movimentos de expansão. Nesta quarta-feira (11), o presidente da cooperativa, Júlio César Córdova Maciel, foi recebido pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, na sede do JC, no Tecnopuc.

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