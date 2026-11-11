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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 12:17

ANC lança residencial inédito e investe em loja-conceito em Caxias do Sul

Bernardo e Antonio Castilhos, com Sérgio Schmukler, estão à frente da empresa

Bernardo e Antonio Castilhos, com Sérgio Schmukler, estão à frente da empresa

Leandro Araújo/ANC/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
Próxima de completar 40 anos de presença no mercado imobiliário de Caxias do Sul e região, com foco principal no parcelamento de solo e urbanização de áreas, a ANC Urbanizadora passa por transformação visando se adequar à nova realidade de consumo. Dentre as principais medidas estão investimentos em uma loja-conceito, na produção de empreendimentos de características únicas e diferenciadas, na ampliação do portfólio de produtos e serviços, e na modernização da marca por meio de um rebranding. A empresa é administrada pelo fundador Antonio Nelmo de Castilhos e pelo filho Bernardo.

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