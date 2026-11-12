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CapaEconomiaMercado Digital

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 00:25

Porto Alegre lança solução de IA para atendimento no 156

Projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Transparência e Controladoria, em parceria com o consórcio POA Digital

Projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Transparência e Controladoria, em parceria com o consórcio POA Digital

Artur Koch/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
A inteligência artificial assume uma nova função na relação entre a Prefeitura de Porto Alegre e a população. A Central do Cidadão 156 passa a contar com a Sol, uma assistente virtual que promete ajudar os cidadãos a solicitar serviços e buscar informações. 

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