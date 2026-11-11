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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 11:28

Opep eleva previsão de crescimento do PIB global em 2026 para 3,1%

Para a China, a Opep reiterou as projeções de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027

Para a China, a Opep reiterou as projeções de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027

Transpetro/JDIVULGAÇÃO/JC
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Agências
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 de 3,0% para 3,1%, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11. Para 2027, a estimativa de avanço da economia mundial foi mantida em 3,2%.

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