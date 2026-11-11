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CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 10:52

Opep mantém previsão de avanço da demanda global por petróleo em 2026 e 2027

Fora da OCDE, a expectativa é de altas de 400 mil bpd em 2026 e de cerca de 2 milhões de bpd em 2027

Fora da OCDE, a expectativa é de altas de 400 mil bpd em 2026 e de cerca de 2 milhões de bpd em 2027

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Agências
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve a previsão de crescimento da demanda global por petróleo em 2026 em 200 mil barris por dia (bpd). Se confirmada, a estimativa indica que o consumo mundial somará 105,72 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira (11).
Para 2027, a Opep também reiterou a projeção de alta da demanda, em 2,6 milhões de bpd, o que levaria o consumo total a 108,28 milhões de bpd.
A demanda nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) deve cair 200 mil bpd em 2026 e crescer 500 mil bpd em 2027, projeta a Opep. Fora da OCDE, a expectativa é de altas de 400 mil bpd em 2026 e de cerca de 2 milhões de bpd em 2027.

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