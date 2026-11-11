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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 10:44

Dólar abre em queda com plano de ajuste fiscal do governo Lula no radar

Por volta das 9h35min, a moeda americana recuava 0,30%, a R$ 5,568

Por volta das 9h35min, a moeda americana recuava 0,30%, a R$ 5,568

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em queda nesta quarta-feira (11), devolvendo parte dos ganhos da véspera, quando encerrou o pregão no maior patamar desde julho de 2025. Os investidores acompanham os detalhes do plano de ajuste fiscal do governo Lula. O volume de negócios também tende a ser menor em razão do feriado nos Estados Unidos.
Por volta das 9h35min, a moeda americana recuava 0,30%, a R$ 5,568. No exterior, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, avançava 0,28%.

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