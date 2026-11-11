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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 09:48

Economia e inovação no Mentes Brilhantes Tour pelo RS

Entre os temas que estarão em debate está a reforma tributária, que começa a produzir efeitos mais concretos para as empresas a partir de janeiro de 2027

Entre os temas que estarão em debate está a reforma tributária, que começa a produzir efeitos mais concretos para as empresas a partir de janeiro de 2027

Freepik/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
Empresários e profissionais de diferentes regiões do Rio Grande do Sul terão, em novembro, uma programação voltada à análise do ambiente de negócios e das mudanças que devem afetar as empresas nos próximos anos. O Mentes Brilhantes Tour 2026 realizará encontros em Capão da Canoa, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, com discussões sobre economia, desenvolvimento regional, cenário político e institucional e inovação.

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