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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 08:49

Governo sinaliza ao mercado cancelamento extra de R$ 12,8 bi em gastos em 2027 para cumprir meta

Plano de ajuste do governo vem sendo discutido nos últimos dias com representantes do mercado financeiro e do Congresso Nacional

Plano de ajuste do governo vem sendo discutido nos últimos dias com representantes do mercado financeiro e do Congresso Nacional

Pedro França/agência senado/jc
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Agências
 Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizaram ao mercado financeiro que as medidas de ajuste devem incluir uma autorização para cancelar até R$ 12,8 bilhões em gastos no Orçamento de 2027 para cumprir a meta fiscal.
A medida seria complementar aos instrumentos já usados pela equipe econômica para alcançar o alvo em caso de frustração de receitas, como o congelamento temporário de verbas por meio do chamado contingenciamento.
O plano de ajuste do governo vem sendo discutido nos últimos dias com representantes do mercado financeiro e também do Congresso Nacional. Nesta segunda-feira (9), os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento) se reuniram com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para discutir os detalhes.

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