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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 21:04

Porto de Santos confirma ataque hacker e diz não saber se dados foram acessados indevidamente

A Polícia Federal disse, no fim da tarde desta terça (10), que abriu um inquérito para apurar o ataque cibernético

A Polícia Federal disse, no fim da tarde desta terça (10), que abriu um inquérito para apurar o ataque cibernético

Porto de Santos/Divulgação/JC
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Agências
A APS (Autoridade Portuária de Santos), responsável pela administração do maior porto do Brasil, confirmou que seus sistemas foram alvo de um ataque cibernético, mas afirma que ainda não conseguiu determinar a extensão do incidente nem se houve acesso a dados.
Os sistemas online estão parcialmente indisponíveis desde sexta-feira (6), quando houve uma queda de energia elétrica. A autoridade portuária afirma que os serviços estão sendo restabelecidos gradualmente, sem definição de quando a recuperação será concluída.
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A Polícia Federal disse, no fim da tarde desta terça (10), que abriu um inquérito para apurar o ataque cibernético.

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