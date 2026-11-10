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CapaEconomiaCrédito

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 20:19

Câmara aprova ampliação de até R$ 13,5 bi em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA

Texto foi aprovado de forma simbólica, sem contagem de votos

Texto foi aprovado de forma simbólica, sem contagem de votos

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Agências
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (10) a MP (medida provisória) que libera até R$ 13,5 bilhões em crédito para empresas que foram afetadas pelo tarifaço de 25% imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.
O texto foi aprovado de forma simbólica, ou seja, quando não há contagem nominal dos votos. Os partidos Novo e Missão, no entanto, registraram posicionamento contrário à medida.

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