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CapaEconomiaConstrução Civil

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:24

Evento da Sinduscon-RS debate futuro do mercado imobiliário

O presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia, destacou que compreender as ransformações é essencial para a sobrevivência no mercado

O presidente do Sinduscon-RS, Rafael Garcia, destacou que compreender as ransformações é essencial para a sobrevivência no mercado

SINDUSCON-RS/CAROL NEGREIRO/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Evento que reuniu especialistas e empresários da construção civil para debater as tendências, oportunidades e soluções que estão transformando o setor, a  5ª edição do Inovar Sinduscon-RS foi realizada nesta terça-feira (10), no Tetto Rooftop, em Porto Alegre. O objetivo central do encontro foi discutir como as mudanças de comportamento da sociedade, a revitalização urbana e o foco na saúde moldarão os empreendimentos que serão entregues nos próximos anos.

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