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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:36

Estado concentra maior parte dos investimentos da CPFL Energia no País

Presidente da empresa, Gustavo Estrella, confirma investimento de cerca de R$ 14,7 bilhões no Rio Grande do Sul

Presidente da empresa, Gustavo Estrella, confirma investimento de cerca de R$ 14,7 bilhões no Rio Grande do Sul

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jornal do Comércio
De um total de cerca de R$ 32 bilhões que a CPFL Energia pretende aportar no Brasil nos segmentos de geração, transmissão e distribuição, entre 2026 e 2030, quase metade desse investimento será no Rio Grande do Sul (em torno de R$ 14,7 bilhões). No Estado, comenta o presidente da empresa, Gustavo Estrella, serão aplicados aproximadamente R$ 4,7 bilhões em transmissão e R$ 10 bilhões em distribuição (a companhia é controladora da RGE, concessionária que fornece energia para 381 municípios gaúchos). Somente neste ano, no Rio Grande do Sul, a CPFL deve desembolsar em obras e melhorias cerca de R$ 3 bilhões. Nesta terça-feira (10), Estrella participou da inauguração da nova sede da CPFL Transmissão no Tecnopuc, em Porto Alegre.

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