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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:02

Banco Central vê inflação pressionada e indica juros altos por mais tempo

Ata da última reunião do Copom foi divulgada nesta terça-feira

Ata da última reunião do Copom foi divulgada nesta terça-feira

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Diivulgação/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A inflação voltou a ganhar força, as expectativas para os próximos anos pioraram e o Banco Central (BC) já admite que os juros precisarão permanecer elevados por mais tempo. Apesar disso, uma nova alta da Selic não parece necessária neste momento.

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