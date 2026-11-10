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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:23

Petróleo fecha em queda com indicação de moderação dos EUA em relação ao Irã e dólar

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 1,17% (US$ 1,08), a US$ 91,49 o barril

Negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), o petróleo Brent para janeiro fechou em queda de 1,17% (US$ 1,08), a US$ 91,49 o barril

ATTA KENARE/AFP/JC
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Agências
Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta terça-feira (10), estendendo as amplas perdas da véspera, conforme o mercado acompanha negociações diplomáticas entre os EUA e o Irã.

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