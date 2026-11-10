Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:24

Copom aponta expectativas de inflação em alta e monitora desancoragem em prazos mais longos

Análise considera impactos de fatores internos e externos no cenário

Análise considera impactos de fatores internos e externos no cenário

José Cruz/Agência Brasil/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O Comitê de Política Monetária (Copom) reforçou que monitora com atenção a desancoragem das expectativas de inflação para prazos mais longos e tem debatido as possíveis causas desse movimento. A mensagem consta na ata da reunião de novembro do colegiado, publicada nesta terça-feira (10).

Notícias relacionadas