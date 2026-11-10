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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:11

Cartões movimentam R$ 1,2 tri no 3º trimestre, mostra Abecs; crescimento é de 6,6% em um ano

Os cartões de crédito movimentaram R$ 874,2 bilhões. Já os de débito e pré-pago, respectivamente, R$ 245,4 bilhões e R$ 96,6 bilhões

Os cartões de crédito movimentaram R$ 874,2 bilhões. Já os de débito e pré-pago, respectivamente, R$ 245,4 bilhões e R$ 96,6 bilhões

Freepik/Reprodução/JC
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Agências
O setor de cartões movimentou R$ 1,2 trilhão em volume transacionado (TPV, na sigla em inglês) no terceiro trimestre de 2026, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), em coletiva de imprensa. O resultado representa um crescimento de 6,6% em relação a igual período de 2025. O número representa um desaceleração, considerando que no segundo trimestre a expansão havia sido de 7,7% e no primeiro de 8,3%.

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