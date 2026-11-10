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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 16:40

Prejuízo da Quero-Quero cresce 11,3% e chega a R$ 46,9 milhões no terceiro trimestre

Ao mesmo tempo, companhia apresentou recuperação nas vendas

Ao mesmo tempo, companhia apresentou recuperação nas vendas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A Lojas Quero-Quero encerrou o terceiro trimestre de 2026 com prejuízo líquido de R$ 46,9 milhões, aumento de 11,3% em relação ao resultado negativo de R$ 42,1 milhões registrado no mesmo período do ano passado. Apesar da ampliação das perdas, a companhia apresentou recuperação nas vendas, especialmente nas unidades que já estavam em operação, enquanto os juros elevados e a maior cautela na concessão de crédito continuaram pressionando a rentabilidade.

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