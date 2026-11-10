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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 16:15

Dinheiro esquecido no sistema financeiro ultrapassa R$ 6 bilhões

69,51% dos beneficiários têm até R$ 10 a receber

69,51% dos beneficiários têm até R$ 10 a receber

Agência Brasil
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Agências

Os brasileiros ainda não sacaram R$ 6,03 bilhões em recursos esquecidos em instituições financeiras, informou hoje o Banco Central. O valor disponível para resgate aumentou em relação ao levantamento anterior, quando havia cerca de R$ 5,8 bilhões à espera de devolução.

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