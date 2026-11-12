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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 09:00

Bares e restaurantes projetam fim de ano positivo, mas veem com cautela mudanças na legislação

Empresários gaúchos se preparam para o fim de ano com planejamento, otimizações e novidades

Empresários gaúchos se preparam para o fim de ano com planejamento, otimizações e novidades

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Sofia Paiva
Sofia Paiva
Faltando menos de 50 dias para as comemorações de final de ano, o setor de alimentação fora do lar demonstra altas expectativas, mas também apreensão sobre as novas organizações de trabalho e tributação. De restaurantes tradicionais aos bares alternativos, os meses finais do ano sempre significaram contratações, novidades e contas no verde, entretanto, a nova escala 5x2 e a Reforma Tributária trazem recém-adquiridas incertezas.

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