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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 17:33

Feira de autopeças começa nesta quarta com mais de 100 expositores em Novo Hamburgo

Expectativa dos organizadores é de receber 10 mil visitantes até sábado

Expectativa dos organizadores é de receber 10 mil visitantes até sábado

Diego Soares/Divulgação/JC
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Com mais de 100 empresas expositoras e 220 marcas confirmadas, a 7ª edição da ReparasulFeira de Autopeças e Equipamentos para Reparação Automotiva começa nesta quarta-feira (11), na Fenac, em Novo Hamburgo. Com uma programação voltada à apresentação de tecnologias, à capacitação e à geração de negócios, o evento reunirá fabricantes, distribuidores, varejistas, concessionárias e profissionais de diferentes segmentos da cadeia automotiva. Segundo a organização, a expectativa é receber cerca de 10 mil visitantes até sábado (14).

De acordo com Angela Dias, Coordenadora da Reparasul, neste ano, a novidade é a organização estrutural da feira, que passa a ocupar os pavilhões superiores da Fenac. “O espaço foi totalmente reorganizado de forma segmentada por nichos de mercado, separando e agrupando fabricantes, distribuidores, lojistas e concessionárias, a fim de otimizar o fluxo de negócios”. 

A programação também inclui atividades voltadas à qualificação profissional. Nos dias 11 e 12 de novembro, o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) oferecerá provas gratuitas de certificação durante a feira. As avaliações abrangem diferentes áreas de atuação, como sistemas de freios, direção, suspensão, exaustão e motores, além de retífica de motores, funilaria e pintura e vendas de autopeças. Os profissionais aprovados receberão a certificação ao final de cada etapa.

A abertura oficial está marcada para quarta-feira (11), às 15h, na Arena do Conhecimento. A visitação ocorre de quarta a sexta-feira, das 15h às 21h, e no sábado, das 9h às 18h. O evento é voltado a profissionais do setor e tem entrada gratuita.

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