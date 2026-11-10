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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 10:51

Dólar abre em alta com ata do Copom e expectativa por dados de inflação nos EUA

Mercado também começa o dia à espera da divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos

Mercado também começa o dia à espera da divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em alta firme de 0,83% nesta terça-feira (10), cotado a R$ 5,551, com os investidores avaliando a divulgação da ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), publicada nesta manhã pelo BC (Banco Central). No documento, o comitê afirma que a piora das expectativas de inflação no Brasil está relacionada aos efeitos da guerra no Oriente Médio, ao fenômeno climático El Niño, ao fim da escala 6x1 e à disparada do dólar.
O mercado também começa o dia à espera da divulgação de novos dados de inflação nos Estados Unidos, por meio do CPI (índice de preços ao consumidor). Os números podem trazer indicações sobre os próximos passos do Fed (Federal Reserve, o banco central americano) em relação aos juros. A próxima reunião da autoridade monetária está marcada para os dias 8 e 9 de dezembro.

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