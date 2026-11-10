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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 11:05

Pesquisa aponta melhora nas rodovias gaúchas, mas condições ainda encarecem o transporte em 36%

Condições das vias gaúchas caem no custo operacional do transporte

Condições das vias gaúchas caem no custo operacional do transporte

TÂNIA MEINERZ/JC
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Agnês Noll
Agnês Noll
As rodovias do Rio Grande do Sul melhoraram em relação ao ano passado, mas ainda pesam no custo de quem transporta. Segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada pela Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Rio Grande do Sul (Fetransul), as condições do pavimento aumentam em 36% os custos operacionais do transporte no Estado. Em 2025, o índice era de 37,2%.

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