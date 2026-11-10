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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 09:30

Lucro da Grendene cai 12,1% no terceiro trimestre, apesar de avanço das vendas no Brasil

Resultado da companhia gaúcha foi influenciado, entre outras coisas, pela retração das exportações

Resultado da companhia gaúcha foi influenciado, entre outras coisas, pela retração das exportações

Michel Gomes/divulgação/jc
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar Repórter
A Grendene, fabricante de calçados dona de marcas como Melissa, Ipanema, Rider e Cartago, encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido de R$ 121,7 milhões, queda de 12,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado da companhia de origem gaúcha foi pressionado pela retração das exportações, pelo aumento dos custos industriais e pela redução dos rendimentos de aplicações financeiras. No mercado brasileiro, entretanto, as vendas avançaram, impulsionadas principalmente pelo desempenho da Ipanema.

Entre julho e setembro, a receita líquida da Grendene alcançou R$ 742,1 milhões, recuo de 2,4% na comparação anual. Já o Ebitda ajustado, indicador que mede o resultado operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização, atingiu R$ 133,7 milhões, queda de 6,2%. A margem Ebitda ajustada passou de 20,2% para 18,7%. No período, a companhia comercializou 35,8 milhões de pares de calçados, retração de 1,5%.

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