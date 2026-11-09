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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 21:03

Mundo Planalto recebe executivos da Hard Rock International para acompanhar obras do Hard Rock Hotel Gramado

Durante a visita ao canteiro de obras, os executivos percorreram as estruturas concluídas até o momento e conheceram as técnicas construtivas

Durante a visita ao canteiro de obras, os executivos percorreram as estruturas concluídas até o momento e conheceram as técnicas construtivas

Mundo Planalto/Divulgação/JC
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A Mundo Planalto recebeu executivos da Hard Rock International no canteiro de obras do Hard Rock Hotel Gramado, na Serra Gaúcha. Salvador Rivera, vice-presidente de Operações, e Rick Asnani, consultor executivo da Hard Rock International, percorreram o local e participaram de encontros com representantes da incorporadora e autoridades municipais. A visita ocorreu após marcos importantes do projeto, incluindo o lançamento da pedra fundamental, em maio de 2026.

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