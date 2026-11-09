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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:16

Apoio à indústria eólica offshore é opção para estaleiro EBR no RS

Última demanda realizada na unidade foi concluída há cerca de dois anos

Última demanda realizada na unidade foi concluída há cerca de dois anos

Divulgação EBR/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Atualmente sem operações, uma das possibilidades para que o estaleiro da Estaleiros do Brasil (EBR), localizado na cidade gaúcha de São José do Norte, volte a ter atividades é prestar auxílio e serviços para a cadeia eólica offshore (projetos de geração de energia a partir do vento a serem desenvolvidos no mar) que deve se desenvolver mais fortemente no País nos próximos anos. O apontamento consta no estudo "Capacidades atuais e perspectivas de portos brasileiros para projetos de energia eólica offshore", recentemente apresentado pelos ministérios de Minas e Energia e de Portos e Aeroportos.

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