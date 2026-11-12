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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 17:29

Exportações gaúchas para a Índia dobraram em 2026 e país amplia protagonismo comercial

Aumento populacional amplia mercado consumidor indiano, oferecendo oportunidade aos exportadores

Aumento populacional amplia mercado consumidor indiano, oferecendo oportunidade aos exportadores

Arun SANKAR/AFP/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
De janeiro a outubro de 2026, a Índia ganhou protagonismo entre as exportações gaúchas. O país, que ocupava o 17º lugar no ranking dos principais parceiros comerciais do Rio Grande do Sul, subiu para a quinta posição, com um avanço de 112,92% no valor dos embarques em relação ao mesmo período do ano passado, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic). A participação indiana no total exportado pelo Rio Grande do Sul também dobrou, de 1,5% para 3,02%.

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