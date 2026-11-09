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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:52

Janela Única de Investimentos entra em nova etapa com novos serviços

Entre novidades está a "Área do Investidor"

Entre novidades está a "Área do Investidor"

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Agências
A Janela Única de Investimentos do Brasil entra em uma nova etapa nesta terça-feira (10) com a inclusão de serviços e funcionalidades adicionais para que investidores estrangeiros possam planejar e executar seus negócios no País com mais eficiência, rapidez e segurança.

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