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CapaEconomiaComércio Exterior

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 17:29

Filipinas suspendem importação de carne suína brasileira por 60 dias

As Filipinas são o principal destino das exportações brasileiras de carne suína in natura, com vendas de US$ 530,9 milhões entre janeiro e setembro de 2026

As Filipinas são o principal destino das exportações brasileiras de carne suína in natura, com vendas de US$ 530,9 milhões entre janeiro e setembro de 2026

Dália/Divulgação/JC
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Agências
O Departamento de Agricultura das Filipinas anunciou nesta segunda-feira (9) uma medida de salvaguarda comercial que restringe, por 60 dias, as importações de produtos de carne suína e miúdos de diversos países fornecedores, entre eles o Brasil.

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