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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:36

Ministério do Trabalho adia decreto que regulamenta fim da 6X1

Texto ainda passa por mudanças dentro do governo

Texto ainda passa por mudanças dentro do governo

Gil Ferreira/Agência CNJ/JC
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O decreto que regulamenta o fim da escala 6X1 no Brasil foi adiado pelo Ministério do Trabalho. O texto tinha previsão de ser publicado nesta segunda-feira (9), mas ainda passa por ajustes dentro do governo e depende de uma decisão final do presidente Lula (PT), que está em viagem à Turquia para participação na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31). De lá, o presidente segue para as Filipinas para a Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) antes de voltar ao Brasil.

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