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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:22

Abicalçados ingressa como amicus curiae no STF em ação da CNI que defende transição segura no fim da escala 6X1

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) discute dispositivos da mudança na jornada de trabalho

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) discute dispositivos da mudança na jornada de trabalho

Abicalçados/Divulgação/JC
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Agências
Representando a indústria calçadista nacional, que emprega diretamente mais de 270 mil pessoas em todo o Brasil, a Associação Brasileira da Indústria e Comércio de Calçados (Abicalçados) protocolou pedido de ingresso como amicus curiae - colaboradora da Justiça - na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 8.042, que discute dispositivos da mudança na jornada de trabalho. A ação originalmente foi ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) no Supremo Tribunal Federal (STF).

A coordenadora da Assessoria Jurídica da Abicalçados, Suély Mühl, explica que a entidade pretende contribuir com o julgamento mediante a apresentação de informações técnicas, econômicas e jurídicas específicas da indústria brasileira de calçados.

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