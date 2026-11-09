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CapaEconomiaJustiça

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 18:52

Decisão de Fux bloqueou ações de 29 bets, incluindo Blaze, Stake e EstrelaBet

Fux justificou decisão por risco social das apostas online

Fux justificou decisão por risco social das apostas online

ROSINEI COUTINHO/STF/JC
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Agências
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux bloqueou nesta segunda-feira (9) os pedidos de 29 bets para voltarem a atuar, segundo levantamento da Folha com base na decisão. Entre as peticionárias, que afirmam sofrer prejuízos diários por causa do Executivo, estão Blaze e EstrelaBet, duas das maiores representantes do setor de apostas online.
As empresas contestam a legalidade da medida provisória do governo Lula (PT) que bloqueou as apostas online a nove dias do primeiro turno das eleições de 2026 sob o argumento de que houve uma quebra de confiança. Essas companhias pagaram R$ 30 milhões à União pelo direito de operar até 2029.

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