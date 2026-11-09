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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 16:23

Sicredi Origens é reconhecida no Prêmio Líderes e Vencedores

"Ficamos muito felizes em ganhar esse prêmio", afirma Presidente do Sicredi Origens, Ronaldo Sielichow

"Ficamos muito felizes em ganhar esse prêmio", afirma Presidente do Sicredi Origens, Ronaldo Sielichow

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
A cooperativa Sicredi Origens RS foi anunciada como uma das vencedoras do 32º Prêmio Líderes e Vencedores, conquistando o destaque na categoria Sucesso Empresarial, voltada para Média e Grande Empresa. A cerimônia de entrega da láurea está marcada para o dia 10 de novembro, no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre.

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