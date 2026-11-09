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CapaEconomiaIndústria Química

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 15:14

Deep Tech e IA na cadeia química serão debatidas em congresso nacional na Serra gaúcha

Evento, que discutirá soluções para o setor, ocorre de terça-feira (10) a quinta-feira (12)

Evento, que discutirá soluções para o setor, ocorre de terça-feira (10) a quinta-feira (12)

Jefferson BernardesAgência Preview/JC
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JC
JC
O 65º Congresso Brasileiro de Química (CBQ), promovido pela Associação Brasileira de Química (ABQ), debaterá o tema “Química Inteligente e IA: A Nova Fórmula no Nosso Presente”, de terça-feira (10) a quinta-feira (12), no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, na Serra gaúcha. A empresa petroquímica Braskem é uma das patrocinadoras do evento.

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