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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 15:11

Quase 30% dos comerciantes pretendem contratar temporários para o Natal, diz CDL Santa Cruz

Quase metade das empresas afirma que as vagas temporárias podem se transformar em efetivas

Quase metade das empresas afirma que as vagas temporárias podem se transformar em efetivas

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Santa Cruz do Sul realizou uma pesquisa com empresários do comércio local para estimar a necessidade de contratações temporárias no período de Natal de 2026. Entre as empresas participantes, 28,6% afirmaram que pretendem contratar trabalhadores temporários.

O levantamento indica que a maior parte das empresas trabalha com uma expectativa de estabilidade nas vendas: 47,6% esperam movimento semelhante ao Natal de 2025. 19,4% das empresas projetam redução de quadro de funcionários, 10,2% esperam crescimento e 23,8% ainda não souberam avaliar o comportamento das vendas.

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