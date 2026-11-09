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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 14:26

Petrobras pede ao governo período sem multas na reforma tributária

Petrobras não mexe no diesel desde 1º de junho, quando cortou o preço em R$ 0,35 por litro

Petrobras não mexe no diesel desde 1º de junho, quando cortou o preço em R$ 0,35 por litro

Fernando Frazão/Agência Brasil/JC
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Agências
A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu nesta segunda (9) que o governo crie um período de transição sem multas na reforma tributária, enquanto empresas tentam entender as novas regras. Segundo ela, a proposta já foi apresentada ao Ministério da Fazenda.
"Enquanto a gente matura o entendimento da reforma, talvez [a gente tenha] um período de transição sem multa. Eu não estou dizendo que seja um período de transição sem pagamento, mas pelo menos sem multa", disse, em fórum sobre o setor de energia na Emerj (Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro).

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