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CapaEconomiaLeilão

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 13:28

Leilão de itens do Banco Master reúne de raquete mata-mosquitos a cadeiras de R$ 100 mil

Pregão começou nesta segunda-feira (9), às 9h30min, pela plataforma Kwara, com 445 lotes

Pregão começou nesta segunda-feira (9), às 9h30min, pela plataforma Kwara, com 445 lotes

Rovena Rosa/Agência Brasil
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Agências
Uma caixa-bar de R$ 42 mil, uma poltrona por R$ 47 mil, dois quadros por R$ 30 mil, uma raquete elétrica que mata mosquitos em um combo de itens de R$ 6 mil e conjuntos de 20 cadeiras de escritório por R$ 100 mil. Esses são alguns dos itens do leilão dos móveis e objetos de escritório que pertenciam ao Banco Master e ao Will Bank, instituições ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro.

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