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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 11:02

Dólar abre em queda com exterior positivo e política econômica de Lula no radar

Por volta das 9h30min, a moeda americana recuava 0,10%, a R$ 5,50

Por volta das 9h30min, a moeda americana recuava 0,10%, a R$ 5,50

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em queda nesta segunda-feira (9), acompanhando o movimento positivo dos mercados internacionais, em meio ao recuo dos preços do petróleo e à expectativa de que a vitória dos democratas nos Estados Unidos contribua para reduzir as tensões no Oriente Médio.
Por volta das 9h30min, a moeda americana recuava 0,10%, a R$ 5,505, em movimento alinhado ao do índice DXY. A métrica, que compara o desempenho do dólar com uma cesta de seis divisas fortes, caía 0,42% no mesmo horário. Os preços do petróleo também recuavam. O barril do Brent, com vencimento em janeiro de 2027, caía 3,52%, a US$ 94,81.

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