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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 11:50

Lojistas adiantarão folgas em Porto Alegre para manter força de trabalho no Natal

Fica permitida a escala 6x1 nas duas semanas antes do Natal e na anterior ao Ano Novo

Fica permitida a escala 6x1 nas duas semanas antes do Natal e na anterior ao Ano Novo

TÂNIA MEINERZ/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Os sindicatos laborais e patronais chegaram a um acordo, na semana passada, para o fim da escala 6x1 e a diminuição na carga horária da jornada de trabalho dos trabalhadores do setor de comércio de Porto Alegre. Conforme determinado pela proposta de emenda à Constituição (PEC) promulgada pelo Congresso Nacional em 16 de outubro, a medida passa a valer a partir do dia 16 de dezembro. Porém, para se adequar aos novos moldes neste final de ano, os lojistas administrarão as folgas dos empregados ao longo do mês, antes do prazo, para manter uma força de trabalho mais robusta no Natal e no Ano Novo.

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