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CapaEconomiaConjuntura

Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 09:43

Focus: mediana de IPCA 2026 segue em 5,22%; 2027 passa de 4,76% para 4,90%

Banco Central projeta alta de 5,6% para o IPCA em 2026 e 4,7% em 2027

Banco Central projeta alta de 5,6% para o IPCA em 2026 e 4,7% em 2027

Antonio Cruz/Agência Brasil
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Agências
A mediana do relatório Focus para o IPCA de 2026 seguiu em 5,22% - 0,72 ponto percentual acima da meta perseguida pelo Banco Central, de 4,50%. Considerando apenas as 109 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana também continuou em 5,22%.

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